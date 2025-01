Componentes indispensáveis para a vida são encontrados em asteroide Bennu

O asteroide Bennu está começando a revelar seus segredos graças ao estudo de amostras preservadas de qualquer contaminação terrestre, revelando a presença de minerais e aminoácidos essenciais para o surgimento da vida, de acordo com dois estudos publicados na quarta-feira.

Em 2020, a espaçonave Osiris-Rex da Nasa coletou 120 gramas de regolito, uma camada de poeira e cascalho, do asteroide, que estava a 300 milhões de quilômetros da Terra.

Mas Bennu, na verdade, abriga muito mais compostos do que os encontrados na Terra.

A diversidade de matéria orgânica identificada nas amostras "é incompatível com a biologia terrestre", de acordo com um primeiro estudo publicado na Nature Astronomy e liderado pelo astrobiólogo da Nasa Daniel Glavin e pelo astroquímico Jason Dworkin.

As amostras de fato incluem aminoácidos: quatorze dos vinte úteis para proteínas em formas de vida na Terra, bem como as cinco bases que compõem o DNA e o RNA de todos os seres vivos.

A análise também revelou a presença de aminoácidos muito raros ou inexistentes no planeta azul, além de milhares de formas de compostos nitrogenados.

A questão da criação de Bennu permanece em aberto, mas não sua origem, que deve ser buscada no "pai" de Bennu, de acordo com o segundo estudo publicado na Nature.

O asteroide, um verdadeiro aglomerado de detritos, teria se formado há menos de 65 milhões de anos a partir de pelo menos uma estrela muito mais maciça, cuja origem remonta aos primórdios do sistema solar, há cerca de 4,5 bilhões de anos.

"Agora sabemos que os ingredientes brutos para a vida estavam se combinando de formas interessantes e complexas dentro do progenitor de Bennu", segundo Tim McCoy, curador da coleção de minerais do Museu Nacional de História Natural dos EUA e principal autor do estudo, citado por sua instituição.