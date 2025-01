Como será a libertação da nova leva de reféns do Hamas durante cessar-fogo com Israel

Um novo grupo de reféns israelenses deve ser libertado neste sábado (25) , em mais uma etapa do acordo de cessar-fogo entre Israel e o grupo terrorista Hamas . A lista de quatro mulheres é composta pelas soldados Karina Ariev, Daniella Gilboa, Naama Levy e Liri Albag , com idades entre 19 e 20 anos. Os nomes foram confirmados por Abu Ubaida, porta-voz das Brigadas Izzeldeen al-Qassam, subordinadas ao Hamas.

"Uma nação inteira lutou por eles e aguarda ansiosamente o seu tão esperado regresso aos braços das suas famílias. Temos o dever sagrado e o direito moral de devolver todos os nossos irmãos e irmãs para casa. Não desistiremos e não pararemos em nenhum momento, até que todos os raptados regressem à casa no âmbito do atual acordo, até o último", disse a entidade, em nota nas redes sociais .

Se executada conforme o previsto, esta será a segunda libertação desde a assinatura do cessar-fogo. No domingo (19), o Hamas entregou três reféns israelenses em troca de 90 prisioneiros palestinos .

O cessar-fogo

As negociações foram intermediadas por Catar, Estados Unidos e Egito. A previsão é de que a interrupção no conflito armado na Faixa de Gaza dure seis semanas (42 dias). Neste período, 33 israelenses sequestrados no ataque terrorista de 7 de outubro de 2023 devem ser libertados, com prioridade para crianças, mulheres, idosos e feridos. Israel, por sua vez, interrompe os ataques no território palestino e solta cerca de 2 mil prisioneiros.