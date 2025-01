Como os cães rastreiam as vítimas dos incêndios em Los Angeles

Em meio às cinzas e às ruínas do que antes era uma casa luxuosa no paraíso de Malibu, a cadela Tulla inspeciona cada canto em busca de vítimas de um dos incêndios vorazes que devastaram Los Angeles. Ela para ao lado de um botijão de gás e começa a latir.

Segundos depois, seu colega Rampage entra em campo e rapidamente identifica o mesmo local com seus latidos.

Estes cães seguem para outro dos muitos endereços devastados ao longo deste litoral azul-turquesa, onde antes havia belas casas com vista para o Pacífico.

"É crucial", diz à AFP Marco Rodriguez, do Corpo de Bombeiros do condado de Los Angeles.

No entanto, embora seja "uma grande brincadeira" para os animais, a tarefa crucial em tragédias como essa também traz perigos, devido aos desafios de inspecionar destroços, muitas vezes em situações precárias e espaços apertados.

Além disso, "há muito vidro afiado, pregos e detritos que podem machucá-los", diz Davis. Portanto muitos deles, como Tulla e Rampage, usam botas para proteger as patas.

"Nós vamos trabalhar todos os dias, ele come de manhã, como qualquer outro bombeiro", diz ele.

"Ele sabe correr na esteira, subir escadas, temos um programa de exercícios e uma vez por semana vamos a locais com escombros para treinar", acrescenta.

Ele é recompensado com queijo, sua comida favorita, quando realiza tarefas impressionantes, como subir até o segundo andar em uma escada Magirus.

Mas o que mais o motiva é seu brinquedo, feito com um pedaço de mangueira.

"Eles vão até o local, procuram um cheiro e, quando o encontram, latem. Eu me aproximo da vítima, ou do local onde eles latem, e recompenso Bosco com seu brinquedo favorito", conta o bombeiro.