Com problemas de audiência e identidade, CNN investe no streaming

O canal de notícias americano CNN, com problemas de audiência e identidade, vai eliminar cerca de 200 postos de trabalho, 6% de seu pessoal, na TV tradicional, mas promete fazer contratações para reforçar seu serviço de streaming, anunciou seu presidente nesta quinta-feira (23).

"Nosso objetivo é simples: deslocar o centro de gravidade da CNN para as plataformas e produtos para onde as audiências vão e, fazendo isso, assegurar o futuro da CNN como uma das grandes organizações de informação do mundo", afirmou o presidente da rede, Mark Thompson, em nota aos funcionários, à qual a AFP teve acesso.