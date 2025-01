Com discussões sobre o avanço tecnológico, Fórum Econômico Mundial começa nesta segunda-feira

Evento acontecerá no Alpine Resort, em Davos, na Suíça.

Começa nesta segunda-feira (20) o Fórum Econômico Mundial. O encontro ocorre todos os anos em Davos, na Suíça, e reúne líderes governamentais , empresariais e da sociedade civil para definir qual é a agenda do ano para solucionar desafios globais.

Em 2025, de acordo com o portal g1, as discussões do evento serão voltadas para o avanço tecnológico, sob o tema "Cooperação para a Era Inteligente".