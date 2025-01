Colômbia taxará produtos dos EUA e usar avião presidencial para buscar deportados

Em comunicado emitido neste domingo, o governo da Colômbia justifica a decisão de enviar um avião próprio como forma de garantir a dignidade dos deportados. "Esta medida reflete o compromisso do governo em garantir condições dignas. De maneira nenhuma os colombianos, como patriotas e sujeitos de direitos, foram ou serão desterrados do território colombiano", afirma o governo, em nota.

O anúncio foi feito nas redes sociais quase simultaneamente à retaliação de Trump, que fixou de imediato tarifas de 25% para as importações colombianas, além da suspensão de vistos para Petro e autoridades do país e sanções bancárias e financeiras.

Posteriormente, pelas redes sociais, Petro respondeu a Trump. Em uma longa postagem, disse que as importações de produtos fabricados nos Estados Unidos também seriam taxadas em 25% e que fará substituições por produtos locais.

"Trump, eu não gosto muito de viajar para os EUA, é um tanto entediante, mas confesso que há coisas meritórias, gosto de ir aos bairros negros de Washington, lá vi uma luta inteira na capital dos EUA entre negros e latinos que me pareceu uma estupidez, porque deveriam se unir", escreveu Petro na rede X.

"Não gosto do seu petróleo, Trump, vai acabar com a espécie humana por causa da ganância. Talvez um dia, junto a um gole de whisky que aceito, apesar da minha gastrite, possamos falar francamente sobre isso, mas é difícil porque você me considera uma raça inferior e eu não sou, nem nenhum colombiano."