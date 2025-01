Colômbia extradita para os Países Baixos traficante conhecida como 'A Madrinha'

"A mulher é conhecida no mundo do crime como a 'Madrinha' de Amsterdã", acrescentou o Ministério Público, sem informar seu nome.

De acordo com o Ministério Público, a suspeita desempenhou um papel fundamental no tráfico de cocaína da América do Sul desde meados da década de 2020.

As autoridades holandesas trabalharam em estreita colaboração com as autoridades colombianas e espanholas e conseguiram identificar a mulher depois de interceptar e descriptografar mensagens do aplicativo Sky ECC.