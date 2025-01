Colômbia anuncia proibição de entrada de aviões com migrantes do país deportados pelos EUA

O presidente da Colômbia, Gustavo Petro, anunciou a proibição da entrada no país de aviões norte-americanos com migrantes colombianos deportados pelos Estados Unidos. O veto foi comunicado por meio de uma publicação em seu perfil no X (antigo Twitter). Nela, Petro afirmou que os Estados Unidos não podem tratar os migrantes colombianos como "delinquentes".