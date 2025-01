Colômbia aceita imigrantes deportados, e EUA anunciam que não vão impor tarifas

A secretária de imprensa da Casa Branca, Karoline Leavitt, afirmou em um comunicado na madrugada desta segunda-feira, 27, (pelo horário de Brasília) que o governo da Colômbia concordou "com todos os termos" do presidente Donald Trump e irá receber os imigrantes ilegais que estavam nos Estados Unidos, sem qualquer "limitação ou demora".

Leavitt disse que as ordens para impor as tarifas serão "mantidas em reserva e não assinadas", mas que Trump manteria restrições de visto para oficiais colombianos e inspeções alfandegárias aprimoradas de bens do país, "até que o primeiro carregamento de deportados colombianos seja retornado com sucesso."