China reforça disposição para negociar com Trump e destaca 'grandes interesses comuns'

A porta-voz do Ministério das Relações Exteriores da China Mao Ning afirmou que a cooperação comercial e econômica entre China e Estados Unidos é "mutuamente benéfica e vantajosa para ambos os lados". Ele também destacou o potencial de diálogo para resolver as diferenças entre os dois países, sinalizando uma abertura para negociação com Donald Trump, presidente dos EUA.

"A China nunca buscou deliberadamente um superávit comercial com os EUA. Apesar das diferenças e fricções, os dois países têm grandes interesses comuns e amplo espaço para cooperação, o que pode ser fortalecido por meio de diálogo e consultas", ressaltou Mao Ning.

O país asiático tem mostrado disposição em negociar com Trump, apesar das ameaças do presidente norte-americano. Após falar em tarifa de 10% sobre os importados chineses, Trump reiterou na quinta-feira a ameaça de elevar a taxação sobre itens fabricados no país asiático durante entrevista à Fox News, mas amenizou o discurso ao dizer que preferiria não impor a punição comercial.

Sobre a crise na Ucrânia, a porta-voz respondeu ao comentário feito por Trump no Fórum Econômico Mundial de Davos, que afirmou que Xi Jinping, presidente da China, poderia desempenhar um papel importante na resolução do conflito em parceria com os americanos.

A porta-voz destacou que "o diálogo e a negociação são a única forma viável de resolver a crise na Ucrânia" e que Pequim está disposta a "manter a comunicação com todas as partes".