China diz que manterá firmemente seus interesses nacionais após primeiras medidas de Trump

O porta-voz do Ministério das Relações Exteriores da China, Guo Jiakun, afirmou que o país "manterá firmemente seus interesses nacionais" após declarações sobre sanções feitas pelo secretário de Estado dos EUA, Marco Rubio. "Ao mesmo tempo, é necessário que autoridades importantes da China e dos EUA mantenham contato de maneira apropriada", acrescentou Jiakun.

Ele também ressaltou que, "apesar das diferenças e fricções, os dois países desfrutam de enormes interesses comuns e espaço para cooperação. As duas partes podem fortalecer o diálogo e a coordenação com esse objetivo".

Em relação à ordem executiva do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, sobre estender o período até o TikTok ser banido, Jiakun alertou que a rede social "desempenha um papel na promoção do emprego e no estímulo ao consumo nos EUA".