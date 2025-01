China diz que é 'extremamente improvável' que covid-19 tenha 'vazado' de laboratório

"A equipe conjunta de especialistas da China e da OMS concluiu que é extremamente improvável que tenha ocorrido um vazamento de laboratório, com base em visitas a laboratórios em Wuhan", disse a porta-voz do Ministério das Relações Exteriores, Mao Ning.

A CIA, principal agência de inteligência dos EUA, considerou no sábado a hipótese de que o vírus havia vazado de um laboratório chinês como "mais provável" do que ter sido transmitido por animais.

A declaração da agência ocorre no momento em que John Ratcliffe foi confirmado como diretor da CIA após o início do segundo mandato do presidente dos EUA, Donald Trump.

"A CIA estima, com baixo grau de confiança e com base em todas as informações disponíveis, que é mais provável que a origem da pandemia de covid-19 esteja relacionada à pesquisa do que a uma origem natural", disse um porta-voz da agência no sábado.