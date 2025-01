Chanel apresenta alta-costura discreta e colorida em Paris

A Chanel apresentou nesta terça-feira em Paris uma alta-costura leve e colorida para a primavera-verão 2025, mais uma coleção preparada por sua equipe de criação.

As modelos desfilaram em uma estrutura levantada no centro do saguão do Grand Palais, formando o icônico C duplo da casa.

A ideia era apresentar uma coleção como "um cenário cromático, que começa ao amanhecer e recomeça após o anoitecer", diz um comunicado da casa.

O dia da mulher Chanel começou com ternos de tweed branco, amarelo pastel, verde-água e lilás, continuou com tons mais vivos e terminou com vestidos de noite azul-escuro e preto.

Os looks são revisitados e modernizados, com saias mais ou menos curtas, shorts ou bermudas, e os vestidos fluidos, feitos de musseline de seda ou cetim, às vezes com paetês, curtos e longos.

Uma longa e imponente capa azul-celeste usada sobre um vestido curto de paetês imediatamente traz à mente um traje de princesa de conto de fadas.

Tudo isso combinado com sapatos 'slingback', baixos ou com saltos, nos tons azul-celeste, lilás, branco ou 'off-white' e a tradicional biqueira preta da marca.

A nova coleção mais uma vez foi criada pela equipe de designers da histórica casa após a saída repentina da ex-diretora artística Virginie Viard em junho.

Seu sucessor, o discreto e muito respeitado Matthieu Blazy, assumiu em dezembro, mas apresentará suas primeiras criações em setembro.