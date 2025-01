Celulares com TikTok instalado são revendidos por até R$ 6 milhões após polêmica da rede social nos EUA

O futuro do aplicativo Tiktok está incerto nos Estados Unidos. bongkarn / stock.adobe.com

Dispositivos celulares com o aplicativo TikTok instalado estão sendo anunciados por preços astronômicos em plataformas de revenda online. O aplicativo, apesar de ser proibido via legislação nos Estados Unidos em 19 de janeiro, voltou a operar no país.

No entanto, quem apagou o app não consegue baixá-lo novamente. Assim, relatos de revendas de aparelhos com o TikTok instalado começaram a aparecer na internet.

Download do TikTok

Conforme o New York Post, os usuários não esperavam que o TikTok voltasse a funcionar tão rapidamente, nem imaginavam que não estivesse mais disponível para download caso a proibição fosse revertida.

Há relatos de anúncios de venda de iPhone 16 Pro por US$ 10,4 mil, cerca de R$ 61,5 mil, no eBay, e um iPhone 15 Pro Max por US$ 4 mil, aproximadamente R$ 29,5 mil. O jornal The New York Post identificou um aparelho divulgado por US$ 1 milhão (R$ 5,9 milhões).

A Suprema Corte norte-americana proibiu o aplicativo no país em 17 de janeiro. A lei entrou em vigor em 19 do mesmo mês, tornando o aplicativo inacessível aos usuários, mas voltou a funcionar menos de 24 horas depois, após manifestações favoráveis ao app do presidente Donald Trump.

Após a posse do novo presidente dos Estados Unidos, em 20 de janeiro, o governo norte-americano determinou "pausa" de 75 dias para dar tempo à nova administração para "buscar uma solução que proteja a segurança nacional e, ao mesmo tempo, salve uma plataforma usada por 170 milhões de americanos".

Na terça-feira (28), Trump afirmou que a empresa Microsoft está em contato com a ByteDance, dona do aplicativo, para negociações.