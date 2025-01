Casa Branca diz que Trump acredita na retomada do domínio dos EUA em IA

A secretária de imprensa dos Estados Unidos, Karoline Leavitt, disse que o presidente norte-americano, Donald Trump, acredita na retomada do domínio do país em inteligência artificial (IA) e que as implicações da DeepSeek para a segurança nacional estão sendo analisadas. Na primeira coletiva de imprensa do segundo mandato do republicano, a representante disse que a data de 1º de fevereiro para as tarifas contra o México e Canadá segue válida, mas não há previsão de quando as tarifas para o aço e cobre entrarão em vigor.