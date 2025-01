Casa Branca diz que tarifas de 25% contra Canadá e México passam a valer a partir de sábado

Trump já havia ameaçado impor as tarifas ao longo da campanha.

A porta-voz da Casa Branca, Karoline Leavitt, confirmou nesta sexta-feira (31), o início da aplicação de tarifas de 25% sobre importações do México e do Canadá a partir deste sábado (1º), assim como as tarifas de 10% para a China, em produtos que tenham os Estados Unidos como destino.