Canadá: ministro das Finanças diz que país está pronto para reagir às tarifas de Trump

Membros do governo do Canadá e líderes empresariais do país pareciam aliviados nesta segunda-feira, 20, quando ficou claro que a nova administração de Donald Trump, nos Estados Unidos, não iria impor tarifas de 25% sobre produtos canadenses no primeiro dia de mandato. A ansiedade, porém, retornou depois que o novo ocupante da Casa Branca disse, já na noite desta segunda, em conversa com a imprensa, que poderá impor tarifas sobre importações vindas do Canadá e México já a partir do dia 1º.