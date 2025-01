Caixa-preta de helicóptero militar acidentado em Washington é encontrada (oficial)

Investigadores recuperaram os dados de voo e do gravador de voz da cabine de um helicóptero do Exército dos Estados Unidos que se chocou com um avião de passageiros em Washington, um acidente em que 67 pessoas morreram, informou um funcionário nesta sexta-feira (31).

"Recuperamos a caixa-preta do Sikorsky", disse aos jornalistas Todd Inman, membro da Junta Nacional de Segurança no Transporte, referindo-se ao helicóptero Black Hawk. As duas caixas-pretas do avião de passageiros foram encontradas na noite de quinta-feira.