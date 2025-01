Brasil, China e UE deverão dar um passo além após nova retirada dos EUA do Acordo de Paris

A nova retirada dos Estados Unidos do Acordo de Paris é um golpe para a diplomacia climática, que é forçada a contar com outros atores, como o Brasil, a China e a União Europeia, para manter o ritmo das negociações.

O Acordo de Paris de 2015 para combater as mudanças climáticas foi ratificado por quase toda a comunidade internacional, com exceções como o Irã, a Líbia e o Iêmen.

O anúncio do recém-empossado presidente Donald Trump marca a segunda tentativa dos EUA de se desvincular do pacto.

A primeira vez ocorreu em junho de 2017, durante seu primeiro mandato, embora não pudesse ser formalizada até novembro de 2020 devido às próprias regras do Acordo de Paris, portanto, teve pouco impacto. O governo democrata de Joe Biden reingressou em fevereiro de 2021.

O Acordo de Paris "ultrapassa os Estados Unidos", diz Frances Colon, do Center for American Progress, um grupo de reflexão próximo aos democratas.

A China está "preocupada" com a nova saída dos Estados Unidos do acordo climático de Paris, disse um porta-voz do Ministério das Relações Exteriores nesta terça-feira.