Corpos de 41 das 67 vítimas de acidente aéreo nos EUA já foram resgatados

Buscas foram iniciadas ainda na noite de quarta-feira (31). Andrew Harnik / Getty Images via AFP

O Corpo de Bombeiros de Washington encontrou, nesta sexta-feira (13), mais 13 corpos de vítimas do acidente envolvendo um avião comercial e um helicóptero militar. As buscas seguem pelo segundo dia no Rio Potomac, onde 41 das 67 vítimas foram localizadas.

A informação foi divulgada pelo chefe dos bombeiros local, John Donnely, em coletiva de imprensa. No local, os investigadores seguem em busca da caixa-preta do helicóptero — as duas do avião já foram encontradas.

Segundo Donnely, 28 desses 41 corpos já foram identificados. As autoridades acreditam que a fuselagem da aeronave precisa ser removida para que mais sejam encontrados. O clima frio e a previsão de chuva segue dificultando a operação. Ainda há 26 cadáveres desaparecidos.

As equipes de busca seguem procurando a caixa-preta do helicóptero após já terem recuperado o gravador de voz da cabine e o gravador de dados de voo do avião comercial Bombardier, operado por uma subsidiária da American Airlines.

Em paralelo às buscas no local, está em andamento uma análise técnica complexa das possíveis falhas que podem ter causado o acidente.

Todd Inman, membro do Conselho Nacional de Segurança no Transporte (NTSB) dos EUA, disse que um relatório preliminar deverá ser elaborado em 30 dias, mas "a investigação geral provavelmente levará um ano".

— Tem que ser preciso. Não vamos divulgar algo rapidamente só para acabar com especulações — declarou à CNN.