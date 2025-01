Bispa criticada por Trump afirma: "Não sinto que haja necessidade de me desculpar"

Chip Somodevilla / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP

Após receber críticas de Donald Trump por citar em sermão na terça-feira (21) o medo entre imigrantes e pessoas LGBT+ após a posse do republicano, a bispa de Washington Mariann Edgar Budde , disse que não irá se desculpar com o republicano. Informações são da Folha de S.Paulo .

Em entrevista ao programa All Things Considered (tudo considerado, em tradução livre) da NPR (National Public Radio), Mariann disse que não vê necessidade de se desculpar por um pedido de misericórdia.

Apesar da reação negativa, Budde disse à NPR que seus comentários foram sinceros e que ela não se arrependeu de tê-los levado ao conhecimento do presidente.

— Lamento que tenha sido algo que causou o tipo de resposta que causou, no sentido de que realmente confirmou a própria coisa da qual eu estava falando antes, que é nossa tendência de pular para a indignação e não falar uns com os outros com respeito — ela continuou.