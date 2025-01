Biden perdoa Fauci e Mark Milley em um esforço para se proteger contra 'vingança' de Trump

O presidente dos EUA, Joe Biden, perdoou o dr. Anthony Fauci, o general aposentado Mark Milley e os membros do comitê da Câmara de Representantes responsáveis por investigar o ataque de 6 de janeiro ao Capitólio, usando os poderes extraordinários de seu cargo em suas horas finais para se proteger contra uma potencial "vingança" do governo de Donald Trump.

É costume que um presidente conceda clemência no final de seu mandato, mas esses atos de misericórdia geralmente são oferecidos a americanos comuns que foram condenados por crimes. Biden usou o poder da maneira mais ampla e sem precedentes possível ao perdoar aqueles que ainda nem foram investigados, configurando um "perdão preventivo". E com a aceitação vem uma admissão tácita de culpa ou irregularidade, mesmo que aqueles que foram perdoados não tenham sido formalmente acusados de nenhum crime.

Fauci foi diretor do Instituto Nacional de Alergia e Doenças Infecciosas do Instituto Nacional de Saúde por quase 40 anos e foi o principal conselheiro médico de Biden até sua aposentadoria em 2022.

Ele ajudou a coordenar a resposta da nação à pandemia de covid-19 e despertou a ira de Trump quando se recusou a apoiar as alegações infundadas do republicano. Já Mark Milley é o ex-presidente do Estado-Maior Conjunto que chamou Trump de fascista e detalhou a conduta do republicano em torno da insurreição de 6 de janeiro de 2021.