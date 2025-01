Biden concede indultos preventivos a possíveis alvos de Trump

Entre eles, o ex-presidente do Estado-Maior Conjunto, general Mark Milley, e o ex-arquiteto de estratégia de combate à covid-19, Anthony Fauci.

A ex-parlamentar republicana Liz Cheney também integra este grupo, assim como membros do Congresso e funcionários que serviram em uma comissão de investigação sobre o ataque ao Capitólio em 6 de janeiro de 2021, além de policiais que testemunharam perante esta comissão.

"Acredito no Estado de Direito e estou otimista de que a força de nossas instituições jurídicas acabará prevalecendo sobre a política. Mas essas são circunstâncias excepcionais, e não posso, em sã consciência, não fazer nada", disse Biden, de 82 anos, em comunicado para justificar a iniciativa.

"Investigações infundadas e politicamente motivadas causam estragos na vida, na segurança e na solvência financeira dos investigados e de suas famílias. Mesmo quando as pessoas não fizeram nada de errado - e de fato fizeram a coisa certa - e eventualmente serão exoneradas, o simples fato de serem investigadas ou processadas pode prejudicar irreparavelmente sua reputação e suas finanças", acrescentou.

"Alguns foram até ameaçados com processos judiciais", detalhou.

Em setembro, Trump, que escolheu Kash Patel, muito próximo a ele e um conhecido teórico da conspiração, para chefiar o Federal Bureau of Investigation (FBI), prometeu que, após sua vitória, "estas pessoas que trapacearam serão processadas em toda a extensão da lei, incluindo longas sentenças de prisão".

O general Milley, que serviu como chefe do Estado-Maior do Exército durante o primeiro mandato do magnata, alertou durante a campanha que o bilionário republicano é um "fascista até a medula" e a "pessoa mais perigosa para este país".