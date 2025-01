Biden alerta para ameaças à 'frágil' democracia dos EUA

"Estou muito preocupado com o quão frágil está a democracia", disse Biden. "Eu realmente acredito que estamos em um ponto de virada na história em que, independentemente de qualquer líder em particular, as coisas vão mudar radicalmente", disse ele.

"Acho que o que me preocupa é que o que nos mantém no caminho certo são as barreiras, ter uma Suprema Corte independente", disse Biden, e um Congresso onde "você fala o que pensa, mas é responsabilizado com padrões mínimos".