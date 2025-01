Autoridades mexicanas prendem genro e confidente do traficante Mayo Zambada

O genro e confidente do traficante capturado Ismael "Mayo" Zambada foi preso neste sábado (18) pelo Exército mexicano no estado de Sinaloa (noroeste), informou o governo, em um momento em que a região sangra por causa de uma guerra entre facções criminosas.

De acordo com o Registro Nacional de Prisões do México, Juan Carlos Félix Gastélum, conhecido como "Chavo Félix", foi preso à tarde em sua casa na cidade de Quilá, ao sul de Culiacán, capital do estado.