Autoridades descartam sobreviventes em colisão entre avião e helicóptero em Washington

As autoridades não acreditam que há sobreviventes na colisão entre um avião comercial com 64 pessoas a bordo e um helicóptero militar com três tripulantes nas imediações de Washington na noite de quarta-feira, o pior desastre aéreo nos Estados Unidos em mais de uma década.

"Neste momento, não acreditamos que haja sobreviventes", disse o comandante dos bombeiros de Washington, John Donnelly, em uma entrevista coletiva no Aeroporto Nacional Ronald Reagan nesta quinta-feira (30). "Agora, estamos em um ponto em que estamos mudando de uma operação de resgate para uma operação de recuperação de corpos", acrescentou.

As aeronaves caíram nas águas gélidas do rio Potomac após a colisão. Segundo o corpo de bombeiros, 27 corpos foram recuperados do avião e um do helicóptero.

Com um possível total de 67 mortos, o acidente é o pior desastre aéreo dos Estados Unidos desde que um avião da Colgan Air caiu em 2009 no estado de Nova York (sudeste), deixando 49 mortos.

A Administração Federal de Aviação dos Estados Unidos (FAA, na sigla em inglês), informou que a aeronave era um Bombardier operado por uma subsidiária da American Airlines. De acordo com a companhia aérea, o avião estava viajando de Wichita, no estado do Kansas, para o Aeroporto Ronald Reagan, na capital americana.

O helicóptero realizava um "voo de treinamento", disse um porta-voz militar.

O secretário de Defesa, Pete Hegseth, disse que o helicóptero Black Hawk, com três militares a bordo, tinha "uma tripulação bastante experiente que estava fazendo uma avaliação noturna anual obrigatória".

"Estavam usando óculos de visão noturna", acrescentou.

Em um áudio do serviço de tráfego aéreo, os controladores questionam reiteradamente ao helicóptero se tinha a visão do avião de passageiros e, pouco antes do acidente, pediu que passasse "por trás" do avião.

"Acabo de ver uma bola de fogo e desapareceu", disse um controlador a outro pouco depois do corte da comunicação com o helicóptero.

Na quarta-feira, a temperatura do rio era de cerca de 2 graus Celsius, o que segundo especialistas representa poucas chances de sobrevivência.

O casal de patinadores artísticos russos Evgenia Shishkova e Vadim Naumov, campeões mundiais em 1994, estava a bordo do avião, ao lado de outras personalidades do mundo da patinação americana.

- Críticas de Trump e acidente "evitável" -

Em sua plataforma Truth Social, o presidente Donald Trump afirmou que o acidente "deveria ter sido evitado".

"Por que a torre de controle não disse ao helicóptero o que fazer, em vez de perguntar se viram o avião. Esta é uma situação ruim que parece que deveria ter sido evitada", escreveu Trump.

O presidente americano participará de uma coletiva de imprensa às 11h locais (13h de Brasília), informou a Casa Branca.

Uma testemunha, Ari Schulman, contou que estava dirigindo para casa quando viu o que descreveu como "um fluxo de faíscas" e algo parecido com fogos de artifício quando ocorreu a colisão.

"Inicialmente, eu vi o avião e parecia que estava bem, normal. Estava a ponto de pousar", declarou ao canal CNN.

"Três segundos depois estava completamente inclinado à direita... Eu conseguia ver a parte inferior, estava iluminado com um amarelo muito brilhante, e havia um fluxo de faíscas embaixo dele", acrescentou.

O secretário de Transportes, Sean Duffy, considerou que o incidente era "absolutamente" evitável.

"Se eu acho que isso era evitável? Absolutamente", declarou Duffy em uma coletiva de imprensa na qual as autoridades destacaram as boas condições climáticas no momento da colisão na noite de quarta-feira.

Em um vídeo divulgado pela American Airlines, o CEO da empresa, Robert Isom, expressa "profundo pesar" pelo acidente.

- Espaço aéreo congestionado -

Não está claro como um avião com tecnologia para evitar colisões pode ter se chocado contra o helicóptero sobre a capital do país.

O espaço aéreo em torno de Washington costuma ficar congestionado dia e noite, com aviões voando baixo para pousar no Aeroporto Ronald Reagan e helicópteros militares ou civis transportando políticos de alto escalão.

Um acidente mortal em 1982 ocorreu no mesmo aeroporto, quando o voo 90 da Air Florida, um Boeing 737, caiu após a decolagem, bateu em uma ponte e caiu no rio Potomac, deixando 78 mortos.