As principais reações internacionais à posse de Trump

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva manifestou seu desejo de que os Estados Unidos continuem sendo "um parceiro histórico" do Brasil durante o governo do republicano Donald Trump, um aliado de Jair Bolsonaro.

"Não queremos briga. Nem com a Venezuela, nem com os americanos, nem com a China, nem com a Índia e nem com a Rússia", enfatizou Lula.