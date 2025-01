Ao menos 70 mortos em explosão de caminhão-tanque na Nigéria

Ao menos 70 pessoas morreram na manhã deste sábado (18) no centro da Nigéria pela explosão de um caminhão-tanque que capotou, e uma multidão se reuniu ao redor dele para coletar combustível, informou a Agência Nacional de Segurança Rodoviária.

"O número de mortos agora subiu para 70", disse à AFP por telefone Kumar Tsukwam, diretor do Corpo Federal de Segurança Rodoviária (FRSC) no estado de Níger.

No sábado, por volta das 06h00 (horário de Brasília), o caminhão-tanque que transportava 60.000 litros de gasolina se envolveu em um acidente no "cruzamento de Dikko" na rodovia que liga a capital federal, Abuja, à cidade de Kaduna, de acordo com a mesma fonte.