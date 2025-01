Ao menos 15 pessoas morrem em explosão num posto de gasolina no Iêmen

Uma explosão em um posto de gasolina desencadeou um incêndio no centro do Iêmen, matando pelo menos 15 pessoas, disseram autoridades de saúde neste domingo, 12. Não ficou imediatamente claro o que causou a explosão.

O incêndio ocorreu no sábado no distrito de Zaher, na província de Bayda, segundo comunicado do Ministério da Saúde comandado pelos rebeldes Houthi.