Acusado de organizar ataque ao Capitólio recebe perdão de pena de Trump e deixa prisão

Condenado a 18 anos de prisão por conspiração sediciosa, sentença mais dura pronunciada vinculada ao ataque de 6 de janeiro, Rhodes não entrou na sede do legislativo. No entanto, ele foi condenado por impedir a certificação da eleição federal. Ele também foi acusado de ajudar a estocar armas de fogo em um hotel na vizinha Virgínia que poderia ser transportada através do rio para Washington, segundo informações do g1.