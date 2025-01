"A ideia é que as forças internacionais dominem a área", afirma o embaixador de Israel no Brasil sobre Gaza após cessar-fogo

Um dos pontos abordados foi o domínio e a reconstrução de Gaza , região destruída pela guerra por conta do conflito. De acordo com Zonshine, isso é uma questão a ser definida, uma vez que o grupo terrorista Hamas ainda comanda a região.

Como parte do acordo, no domingo (19), Israel libertou 90 prisioneiros palestinos , enquanto o Hamas liberou três . Os demais reféns devem ser soltos ao longo das próximas semanas.

Entenda o acordo

A execução do plano, negociado para acontecer em três etapas, ocorre 470 dias depois do início do conflito. Após o gabinete de segurança israelense aprovar os termos do acordo, o texto foi ratificado pelo Gabinete de Governo, composto por todos os ministros da gestão do premier Benjamin Netanyahu. O acordo começa, justamente, com a liberação de reféns.