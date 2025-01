'45 dias sem saber dele', denuncia esposa de policial argentino preso na Venezuela

A esposa do policial argentino preso na Venezuela por acusações de "terrorismo" pediu nesta terça-feira (21) às autoridades de Caracas que permitam contato com ele, 45 dias após sua detenção.

O governo da Argentina questionou a prisão de Nahuel Agustín Gallo, de 33 anos, ocorrida no dia 8 de dezembro, quando ele entrou na Venezuela pela fronteira terrestre com a Colômbia, alegando que viajou para visitar sua parceira, María Alexandra Gómez, e o filho do casal, que completou dois anos recentemente.