Zelensky agradece 'forte determinação' de Trump para encerrar a guerra

O presidente ucraniano, Volodimir Zelensky, afirmou que está grato com a "forte determinação" de Donald Trump por acabar com a guerra na Ucrânia, após se reunir na semana passada, em Paris, com o presidente eleito dos Estados Unidos.

O presidente francês, Emmanuel Macron, foi o anfitrião do diálogo entre Zelensky e Trump, no sábado, no Palácio do Eliseu, em meio aos temores de Kiev sobre o nível de apoio que vai receber do próximo governo americano.