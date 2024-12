Wall Street toma fôlego e faz pausa em tendência de alta

A Bolsa de Nova York fechou em baixa, nesta quinta-feira (12), após a divulgação de um elevado índice de inflação no atacado nos Estados Unidos e a queda de algumas grandes empresas de tecnologia.

A bolsa foi surpreendida nesta quinta por preços no atacado, medidos pelo índice de preços ao produtor (PPI), mais altos do que o esperado. É seu nível mais alto em quase dois anos, sinalizando um novo aumento nos preços na maior economia do mundo.