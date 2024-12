Vice-chanceler russo confirma que Assad está na Rússia

Citando uma fonte do Kremlin, as agências de notícias russas anunciaram no domingo que Assad, aliado da Rússia, e sua família estão em Moscou após deixar a Síria diante da ofensiva relâmpago de grupos rebeldes liderados por islamistas radicais, que entraram em Damasco durante a noite de sábado e a madrugada de domingo.