Venezuela anuncia soltura de mais de 300 detidos em protestos após eleição de Maduro

O governo venezuelano anunciou nesta quinta-feira (12) a libertação de mais de 300 detidos nas manifestações contra a reeleição do presidente Nicolás Maduro . A decisão ocorre a menos de um mês da posse para o mandato de 2025 a 2031, em 10 de janeiro.Edmundo González Urrutia

"Nas últimas 72 horas (10, 11 e 12 de dezembro) foram realizadas 103 solturas, que se somam a 225 medidas cautelares concedidas no dia 26 de novembro", informou um comunicado da vice-presidência de Segurança, que é liderada pelo ministro do Interior, Diosdado Cabello.

A ONG Fórum Penal, dedicada à defesa de "presos políticos", disse à AFP que até agora foram soltos 190 detidos : 165 do primeiro grupo e 25 do segundo, alguns deles menores de idade.

As solturas, segundo o comunicado, "são realizadas atendendo à solicitação feita pelo presidente Nicolás Maduro (...) de revisar todas as ações relativas a atos de violência e crimes cometidos no âmbito da eleição de 28 de julho".