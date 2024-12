Trump deve perdoar invasores do Capitólio e reiterar escolha de Hegseth para Defesa

O presidente eleito dos Estados Unidos, Donald Trump, afirmou em entrevista à NBC News que "provavelmente perdoará" seus apoiadores envolvidos nos ataques ao Capitólio logo em seu primeiro dia no cargo, e expressou confiança em sua escolha para comandar o Pentágono, o ex-apresentador da Fox News Pete Hegseth, em meio a alegações de consumo excessivo de álcool e abuso de mulheres. "Parece que Pete está indo bem agora", disse Trump.

O republicano destacou que não tentará virar o Departamento de Justiça contra seus inimigos políticos e alertou que alguns membros do comitê da Câmara que investigou o ataque de 6 de janeiro "deveriam ir para a cadeia". Em seu primeiro dia no cargo, Trump disse que deve trazer alívio legal aos manifestantes que, segundo ele, foram submetidos a um "sistema muito desagradável".

Na entrevista, o líder da extrema-direita americana também reforçou sua crença na escolha de Hegseth para comandar a Defesa dos EUA. "As pessoas estavam um pouco preocupadas. Ele é um cara jovem, com um histórico tremendo, na verdade. Ele foi para Princeton e para Harvard. Ele foi um bom aluno em ambas. Mas ele ama o exército e acho que as pessoas estão começando a ver isso, então estaremos trabalhando em sua nomeação junto com muitos outros", declarou.

Além disso, Trump afirmou que "você não tem escolha" a não ser deportar todos que estão ilegalmente nos Estados Unidos, incluindo possivelmente remover os cidadãos americanos familiares dos deportados. Segundo o novo chefe de Estado estadunidense, medidas serão tomadas para acabar com a cidadania por direito de nascença, que retiraria direitos daqueles nascidos no país de pais indocumentados. No entanto, ele diz estar aberto a trabalhar com os democratas para aprovar uma legislação que garanta que os dreamers (jovens que foram levados aos EUA ainda crianças) possam permanecer no país.