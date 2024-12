Califórnia

Terremoto de magnitude 7 sacode a costa oeste dos Estados Unidos

Alerta foi emitido da região norte do Estado, em Davenport, até a cidade de Douglas, no sul do Oregon, de acordo com o Serviço Geológico dos EUA. No entanto, o aviso foi cancelado cerca de uma hora depois

05/12/2024 - 16h43min Atualizada em 05/12/2024 - 17h44min