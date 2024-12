Taylor Swift: qual o próximo passo após a turnê 'The Eras'?

A turnê Eras, que durou quase dois anos e arrecadou US$ 2 bilhões (valor em 11,8 bilhões de reais na cotação atual), quebrou recordes e fez história. O que Taylor Swift, a maior estrela do planeta, poderia fazer agora?

É uma recomendação razoável, considerando o que a megaestrela, que completa 35 anos nesta sexta-feira (13) e que lançou nove álbuns em cinco anos, além de um filme do show, conquistou.

Durante esta última turnê, Taylor fez 149 shows em todo o mundo, cada um com mais de três horas de duração.

Os ingressos para a turnê Eras foram vendidos a preços às vezes exorbitantes e atraíram milhões de fãs, enquanto muitos outros que não conseguiram entrar estavam simplesmente dispostos a cantar junto no estacionamento.

Para Kristin Lieb, especialista em pop, gênero e marca do Emerson College, a pergunta sobre o que virá a seguir não é nem um pouco justa.

"No momento em que você termina uma maratona, ou alguém ganha um título, a primeira pergunta é: o que você vai fazer em seguida?

No entanto, em uma indústria que busca constantemente o que é jovem, novo ou fresco, o "o que vem depois" está sempre presente.

Os Grammys também aguardam Swift no início de fevereiro com seis indicações, três delas nas categorias de maior prestígio, por seu último álbum de estúdio, "The Tortured Poets Department".