Taylor Swift encerra Eras, a mãe de todas as turnês

Taylor Swift subiu ao palco em Vancouver, no domingo, para o último show da sua turnê "Eras", na qual firmou seu status de mega estrela da música.

O show de Vancouver foi o 149º da turnê, que começou 17 de março de 2023 no Arizona e que levou a música pop da cantora americana para grande parte do mundo: Brasil, Argentina, Japão, Espanha, México dentre outros.

A equipe da cantora não divulgou a receita de ingressos para os quase 21 meses da turnê. No entanto, a revista Pollstar estimou o valor em cerca de 2 bilhões de dólares (valor em 12 bilhões de reais na cotação atual).

A cantora bateu o antigo recorde, de 939 milhões de dólares (valor em 5,6 bilhões de reais na cotação atual), do cantor Elton John com a sua turnê "Farewell Yellow Brick Road Tour". No entanto, o britânico fez mais shows que a americana: 328 apresentações em quase cinco anos de turnê (setembro de 2018 até julho de 2023).