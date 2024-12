Softbank investirá U$S 100 bilhões e criará 100 mil empregos nos EUA, afirma Trump

Falando ao lado de Trump na residência do bilionário na Flórida, o diretor-geral do SoftBank, Masayoshi Son, confirmou o projeto e disse que a vitória do republicano havia "aumentado enormemente" sua confiança na economia dos Estados Unidos.

Masayoshi Son, de 67 anos, ficou famoso por investimentos iniciais e bem-sucedidos no gigante chinês do comércio eletrônico Alibaba e no pioneiro da navegação na internet Yahoo, mas também fez apostas catastróficas, como no site de trabalho compartilhado WeWork.