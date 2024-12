Rússia quer ver a situação da Síria estabilizada 'o mais rápido possível'

"Gostaríamos que a situação no país estabilizasse o mais rápido possível, de uma maneira ou outra", declarou à imprensa o porta-voz da presidência, Dmitri Peskov.

Para o porta-voz, as centenas de bombardeios efetuados por Israel contra posições estratégicas na Síria e a mobilização de suas tropas perto da região do Golã ocupada "não contribuem em nada para a estabilização da situação em uma Síria já desestabilizada".

Peskov também disse que Moscou está "em contato" com as novas autoridades sírias, especialmente a respeito das duas bases russas no território: a base naval de Tartus e a base aérea militar de Khmeimim.