Reino Unido, França e Alemanha acusam Irã de seguir enriquecendo urânio 'sem justificativa'

Os três países, conhecidos como o E3, emitiram uma declaração antes da reunião do Conselho de Segurança da ONU sobre o programa nuclear iraniano, pedindo para que Teerã "reverta sua escalada nuclear".

O Irã aumentou sua produção de urânio enriquecido a tal ponto que é o único estado sem armas nucleares a possuir esse elemento com 60% de pureza, informou o órgão de controle nuclear da Agência Internacional de Energia Atômica (AIEA).

"As reservas de urânio altamente enriquecido do Irã também alcançaram níveis sem precedentes, novamente sem nenhuma justificativa civil crível. Isso dá ao Irã a capacidade de produzir rapidamente material fissionável suficiente para várias armas nucleares", denunciaram os três países em uma declaração.

Na semana passada, Berlim, Londres e Paris levantaram a possibilidade de utilizar um mecanismo presente no histórico acordo de 2015 sobre o programa nuclear do Irã, o qual permite aos signatários reimpor as sanções que haviam sido relaxadas.