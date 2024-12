Rebeldes sírios libertam prisioneiros das masmorras de Assad

"Voltei hoje a ver o sol", disse Barhoum à Associated Press após caminhar incrédulo pelas ruas de Damasco. "Em vez de estar morto amanhã, graças a Deus, ele me deu uma nova chance de viver." Sem conseguir encontrar seu celular e pertences na prisão, ele partiu em busca de uma forma de avisar sua mulher e filhas que estava vivo e bem.

O aparato de segurança e as prisões da Síria não apenas isolavam os opositores de Assad, mas também disseminavam medo entre a população, disse Lina Khatib, pesquisadora associada do programa Oriente Médio e Norte da África do think tank britânico Chatham House.