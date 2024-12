Rebeldes sírios entram em Damasco e Assad deixa o país, informa agência

O ditador da Síria, Bashar Assad, deixou o país na madrugada desta domingo, 08, após rebeldes sírios entrarem na capital Damasco, além de tomar outras grandes áreas da região uma ofensiva relâmpago. Assad deixou a Síria "através do Aeroporto Internacional de Damasco antes que as forças de segurança" deixassem o local, disse o diretor do observatório, Rami Abdel Rahman. O paradeiro do presidente, no entanto, é desconhecido.