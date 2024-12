Queda de Assad revela limitações militares da Rússia devido à ofensiva na Ucrânia

A Rússia ajudou a manter Assad no poder ao intervir na guerra civil síria em 2015, mas com suas forças concentradas na Ucrânia, sua capacidade de proteger seu aliado foi reduzida.

Os rebeldes invadiram Damasco no domingo, após uma ofensiva relâmpago que durou menos de duas semanas, que depôs o regime e forçou Assad a fugir. As agências de notícias russas informaram que ele recebeu asilo em Moscou.

Agora não está claro se a Rússia conseguirá manter o controle de sua base naval no Mediterrâneo, no porto sírio de Tartus, ou de sua base aérea em Hmeimim, perdendo assim sua presença estratégica na região.

Isto ficou mais evidente depois de 2022, com a ofensiva "prolongada" de Moscou na Ucrânia, que esgotou as capacidades militares russas, afirmou.

Após o início da ofensiva rebelde contra Assad em 27 de novembro, Moscou anunciou que responderia com ataques aéreos, auxiliando o exército sírio em três províncias do norte. Mas ficou claro que tratava-se de uma intervenção limitada.

O Kremlin disse que ficou "surpreso" com a velocidade do ataque rebelde.

A Rússia investiu recursos financeiros significativos no país ao ajudar Assad a enfrentar as forças rebeldes com ataques aéreos e campanhas de bombardeio devastadoras. Agora, terá que "negociar" com o mesmo grupo insurgente para garantir a segurança de seus cidadãos e do pessoal diplomático, de acordo com o chefe da inteligência russa, Serguei Narishkin.