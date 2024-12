Projeto de lei do Missouri que recompensa denúncias de imigrantes gera polêmica

Um projeto de lei apresentado por um republicano no estado de Missouri gerou polêmica em meio a uma forte retórica anti-imigração nos Estados Unidos. Sua proposta é oferecer uma recompensa de 1.000 dólares (6.080 reais, na cotação atual) a cidadãos que denunciarem imigrantes em situação irregular no país.

De acordo com o texto do senador conservador David Gregory, um "estrangeiro ilegal" que entrar "conscientemente" no Missouri e for detido por um "caçador de recompensas licenciado" ou um agente poderia ser considerado culpado de invasão de propriedade e estaria sujeita a pena de prisão.