Primeira presidente eleita da Namíbia afirma ter 'quebrado o teto de vidro'

"Sou a primeira a reconhecer que a minha eleição ao cargo mais alto do país rompeu, sem dúvidas, o teto de vidro para as mulheres da Namíbia", declarou a atual vice-presidente de 72 anos, que ganhou com 57,31% dos votos em uma eleição presidencial e legislativa marcada por inúmeros problemas.

A candidata do partido no poder desde a independência do país do sul da África, em 1990, também prestou homenagem a Ellen Johnson Sirleaf, a primeira mulher presidente do continente, que "liderou o caminho" na Libéria.