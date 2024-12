Premiê chinês encontrará líderes do Banco Mundial, OMC e FMI na semana que vem

A lista de convidados inclui o presidente do Banco Mundial, Ajay Banga, a diretora-gerente do Fundo Monetário Internacional (FMI), Kristalina Georgieva, e a diretora-geral da Organização Mundial do Comércio (OMC), Ngozi Okonjo-Iweala.

Entre outras autoridades, estão: a presidente do Novo Banco de Desenvolvimento (NDB, em inglês), o Banco do Brics, Dilma Rousseff; o secretário-geral do braço da ONU para comércio e desenvolvimento (Unctad), Alan Greenspan; o diretor-geral da Organização Internacional do Trabalho (OIT), Gilbert Houngbo; o secretário-Geral da Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico (OCDE), Mathias Cormann; o gerente-geral do Banco de Compensações Internacionais (BIS, em inglês), Agustín Carstens; o presidente do Conselho de Estabilidade Financeira (FSB, em inglês), Klaas Knot; e o presidente do Banco Asiático de Investimento em Infraestrutura (AIIB, em inglês), Jin Liqun.