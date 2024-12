"Abuso do ius sanguinis" Notícia

Prefeito italiano é denunciado por hastear bandeira do Brasil em protesto contra "sobrecarga" de pedidos de cidadania

Denúncia partiu do advogado ítalo-brasileiro Luiz Scarpelli. De acordo com ele, o chefe do Executivo de Val di Zoldo, no Vêneto, desrespeitou os brasileiros com o ato

09/12/2024 - 12h37min